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Dünya

Suriye ordusunun Halep kırsalına düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü

Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Kefernuran köyüne düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Suriye ordusunun Halep kırsalına düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü Fotoğraf: Kasım Rammah/AA

İdlib

Halep’in Keferhalep köyünde konuşlu Suriye ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Kefernuran köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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