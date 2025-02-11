Dolar
36.04
Euro
37.38
Altın
2,898.03
ETH/USDT
2,599.80
BTC/USDT
95,487.00
BIST 100
9,882.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye ordusu, devrik rejimin Lübnan sınırında sahte banknot bastığı tesisi ele geçirdi

Suriye ordusu, Lübnan sınırında yaptığı operasyon kapsamında, devrik rejim unsurlarının sahte banknot bastığı bir tesisi ele geçirdi.

Ahmet Karaahmet  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Suriye ordusu, devrik rejimin Lübnan sınırında sahte banknot bastığı tesisi ele geçirdi Fotoğraf: Ebu Bekir Sakka - AA

İdlib

Suriye'de ordu Humus kırsalındaki Kusayr ilçesinde, sınırda yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla geniş çaplı operasyon yaptı.

Operasyonda, devrik Esed rejimi unsurlarının kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretine finansal destek sağladığı belirlenen kalpazanların, Lübnan sınırındaki Kusayr ilçesinin kırsalında bulunan Hayek bölgesinde modern makinelerle sahte döviz üretimi yaptığı tespit edildi.

Operasyonda, kalpazanlık faaliyetleri yürütülen sahte para basım tesisi de ortaya çıkarıldı.

Tesiste ele geçirilen sahte dövizler imha edildi.

Suriye Savunma Bakanlığına bağlı sınır güvenlik güçleri, günlerce süren çatışmaların ardından bölgeyi kontrol altına alarak arama tarama faaliyetlerine başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildi
Samsun'da UMKE ekibi karla kaplı yolda hasta bebek için seferber oldu
Samsun, Kahramanmaraş ve Çorum'un bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
Üsküdar'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Malezya basınında geniş yer buldu

Benzer haberler

Suriye ordusu, devrik rejimin Lübnan sınırında sahte banknot bastığı tesisi ele geçirdi

Suriye ordusu, devrik rejimin Lübnan sınırında sahte banknot bastığı tesisi ele geçirdi

Rusya: Batı'nın, Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırması gerekiyor

Suriye ile karşılıklı ticarette yeni düzenleme yürürlüğe girdi

BM'den, "Suriye'nin, terör örgütü DEAŞ için bir üs olarak kullanılmasının önlenmesi" çağrısı

BM'den, "Suriye'nin, terör örgütü DEAŞ için bir üs olarak kullanılmasının önlenmesi" çağrısı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini yineledi

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini yineledi
Suriyeli Abdurrahman'a göre, işkence gördüğü devrik rejimin hapishanelerinde "ölüm kaçınılmazdı"

Suriyeli Abdurrahman'a göre, işkence gördüğü devrik rejimin hapishanelerinde "ölüm kaçınılmazdı"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet