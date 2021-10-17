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Dünya

Suriye Milli Ordusu: Terör örgütlerine yönelik operasyonları yeniden başlatmaya hazırız

Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Suriye Kurtuluş Cephesi (SKC), terör örgütlerine yönelik askeri operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı.

Ömer Koparan   | 17.10.2021
Suriye Milli Ordusu: Terör örgütlerine yönelik operasyonları yeniden başlatmaya hazırız

Azez

Suriye'de Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altında terörden temizlenen bölgelerde faaliyet gösteren Kurtuluş Cephesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Operasyonları yeniden başlatmaya askeri açıdan tam hazır olduğumuzu beyan ederiz. Bölgelerimizi bütün terör örgütlerinden, başta PKK, PYD ve IŞİD olmak üzere temizleme konusunda kararlıyız.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye Kurtuluş Cephesi'nin Türkiye'ye sahadaki desteğinin süreceği vurgulandı.

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