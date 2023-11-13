Dolar
28.60
Euro
30.63
Altın
1,946.50
ETH/USDT
2,088.20
BTC/USDT
36,797.00
BIST 100
7,568.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Dünya

Suriye, insani yardımlar için Öncüpınar ve Çobanbey kapılarından sınır geçişlerini 3 ay daha uzattı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye yönetiminin insani yardımlar için Öncüpınar (Bab Al Salam) ve Çobanbey (Al Rai) sınır kapılarının açık kalma süresini 3 ay daha uzattığını duyurdu.

Şerife Çetin  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Suriye, insani yardımlar için Öncüpınar ve Çobanbey kapılarından sınır geçişlerini 3 ay daha uzattı

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından açılan Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapılarının açık kalma süresinin 13 Şubat 2024'e kadar uzatıldığını bildiren Dujarric, halihazırda bu iki kapı ve Cilvegözü sınır kapısının insani yardımlar için kilit önem taşıdığını vurguladı.

Dujarric, Suriye'nin kuzeybatısı için sınır ötesi yardımların önemine işaret ederek, BM ve ortaklarının her ay bu kapılardan 2,5 milyon kişiye ulaştığını aktardı.

BM personelinin, bu yıl 260 sınır ötesi yardım operasyonu gerçekleştirdiğini ifade eden Dujarric, 3 sınır kapısından toplam 4 bin 200 yardım tırının geçiş yaptığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü
İletişim Başkanı Altun'un sözleri İspanya basınında
Kaş'ta yağmurun ardından denizin rengi değişti
Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da sağanağın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Benzer haberler

Suriye, insani yardımlar için Öncüpınar ve Çobanbey kapılarından sınır geçişlerini 3 ay daha uzattı

Suriye, insani yardımlar için Öncüpınar ve Çobanbey kapılarından sınır geçişlerini 3 ay daha uzattı

ABD Savunma Bakanı Austin: Birliklerimizi korumak için yine gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz

Terör örgütü PKK/YPG saflarına katmak için Halep'te 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de hava operasyonları düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de hava operasyonları düzenledi
ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı düzenlendi

ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı düzenlendi
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Suriye'de hava operasyonu düzenledi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Suriye'de hava operasyonu düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet