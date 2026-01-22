Dolar
Dünya

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Baba: "SDG her zaman DEAŞ meselesini istismar etti"

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, terör örgütü YPG/SDG'nin her zaman DEAŞ meselesini istismar ettiğini ve DEAŞ'ın varlığının bu örgütün varlığının ve finansmanının devamı anlamına geldiğini söyledi.

Muhammed Semiz  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Baba: "SDG her zaman DEAŞ meselesini istismar etti"

Şam

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan Baba, Suriye ordusunun kısa zamanda büyük ilerleme kaydettiğini, çok geniş bir bölgeyi özgürleştirdiğini ve halka hizmet sunacak kurumlardan mahrum bırakılan bölgelere devleti geri getirdiğini belirtti.

Suriye ordusunun kontrolüne geçen bölgelere, çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş vatandaşların hızla geri döndüğünü kaydeden Baba, bu bölgelerde dükkanların yeniden açıldığını ve hayatın normale döndüğünü aktardı.

Ordu ile savaşanların yalnız Suriyeliler olmadığına ve YPG/SDG'nin karar alıcı unsurunun terör örgütü PKK olduğuna dikkati çeken Baba şunları kaydetti:

"SDG şu anda Suriyeli olmayan grupların hakimiyeti nedeniyle iç bölünme yaşıyor. İranlı ve Türk figürlerden oluşan PKK'nın fraksiyonları sözde Kürt davası adına SDG içindeki Suriye fraksiyonuna hükmediyor ve karar alma gücünü gasbediyor.

Her türlü uluslararası ve olumlu arabuluculuğu engelliyorlar. Ulaşılan her türlü anlaşmayı engelliyorlar. Çünkü PKK geri kalmış, 1960'lardaymış gibi yaşıyor ve Kürt veya Irak kanının önemini umursamıyor."

SDG her zaman DEAŞ meselesini istismar etti

YPG/SDG'nin DEAŞ'lı mahkumlar konusunu sürekli istismar ettiğini söyleyen Baba şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası koalisyonun bir parçası olduklarını ve terörizmle mücadele ettiklerini iddia ediyorlar. Aksine hep söylediğim gibi SDG her zaman DEAŞ meselesini istismar etti, çünkü DEAŞ'ın varlığı bu örgütün varlığının ve finansmanının devamı anlamına geliyor.

Örneğin, Şeddadi Hapishanesi'nde yaklaşık 120 DEAŞ üyesi mahkum serbest bırakıldı. Allah'ın izniyle, birkaç saat içinde onların dörtte üçünden fazlasını yakaladık ve aramalar devam ediyor."

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye halkının kaynaklarını çalıp, uyuşturucu ve silah kaçakçılığında kullandığını söyleyen Baba, "Suriye halkının petrol parası çalındı. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığına aktarıldı. SDG'nin bu kadar çabuk çökmesinin en önemli nedenlerinden biri budur." ifadelerini kullandı.

