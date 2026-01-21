Dolar
43.29
Euro
50.69
Altın
4,850.66
ETH/USDT
2,933.30
BTC/USDT
88,471.00
BIST 100
12,728.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD: Suriye'deki DEAŞ tutuklularının Irak'a transferi başladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de tutulan terör örgütü DEAŞ militanlarının Irak'a transferinin başladığını bildirdi.

Mücahit Oktay  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
ABD: Suriye'deki DEAŞ tutuklularının Irak'a transferi başladı Arşiv

New York

CENTCOM'un ABD'li X firmasının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'deki DEAŞ üyelerinin Irak'a transfer edilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Nakil misyonu, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ savaşçısını Irak'taki güvenli bir yere başarıyla nakletmesiyle başladı." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca açıklamada, Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin DEAŞ'lının nakledileceği kaydedildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Irak hükümeti de dahil, bölgesel ortaklarımızla yakın koordinasyon içindeyiz ve DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasında oynadıkları rolü içtenlikle takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ve koalisyon güçleri, 2025 yılında Suriye'de 300'den fazla DEAŞ militanını tutuklamış ve aynı dönemde 20'den fazla militanı öldürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi
HÜRJET'ler İspanya'daki tren kazası kayıpları anısına uçtu
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişindeki kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili kızının eski nişanlısı gözaltına alındı
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD: Suriye'deki DEAŞ tutuklularının Irak'a transferi başladı

ABD: Suriye'deki DEAŞ tutuklularının Irak'a transferi başladı

Suriye'de toprak bütünlüğü ve nihai barış için mekik diplomasisi

Süleyman Şah Türbesi bölgesine giren AA ekibi bölgeyi havadan görüntüledi

Suriye ordusunun, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden bıraktığını açıkladığı 120 DEAŞ'lıdan 81'i yakalandı

Suriye ordusunun, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden bıraktığını açıkladığı 120 DEAŞ'lıdan 81'i yakalandı
Suriye İçişleri Bakanlığı: YPG/SDG, DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılmasından sorumludur

Suriye İçişleri Bakanlığı: YPG/SDG, DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılmasından sorumludur
ABD, Suriye'de El Kaide bağlantılı üst düzey bir teröristin öldürdüğünü duyurdu

ABD, Suriye'de El Kaide bağlantılı üst düzey bir teröristin öldürdüğünü duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet