Dünya

Irak yargısı: Suriye’den getirilen DEAŞ’lılar hakkında adli işlem başlatılacak

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Suriye’de terör örgütü SDG/YPG kontrolünde bulunan cezaevlerinden nakledilen DEAŞ’lı tutuklular hakkında adli ve hukuki işlemlerin derhal başlatılacağını duyurdu.

Haydar Karaalp  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Irak yargısı: Suriye’den getirilen DEAŞ’lılar hakkında adli işlem başlatılacak

Bağdat

Irak resmi haber ajansı İNA’da Yüksek Yargı Konseyi'nin konuyla ilgili açıklamasına yer verildi.

Buna göre, Irak’a teslim edilen, ıslah ve ceza infaz kurumlarına yerleştirilecek olan DEAŞ’lı sanıklar hakkında usulüne uygun adli ve hukuki işlemler derhal başlatılacak.

Açıklamada, işlenen terör suçlarının hukuki çerçevede belgelenmesi ve arşivlenmesi gerektiği vurgulanırken, sınır aşan nitelik taşıyan suçların tespiti amacıyla Uluslararası Adli İş Birliği Ulusal Merkezi ile koordinasyonun sürdürüleceği belirtildi.

Bu kapsamda, uluslararası adli iş birliğinin güçlendirileceği ve hiçbir sanığın adaletten kaçmasına izin verilmeyeceği de ifade edildi.

Açıklamanın devamında, “Sanıkların uyrukları ya da terör örgütü içindeki konumları ne olursa olsun, tamamı yalnızca Irak yargısının yetkisine tabi olacak. Tüm sanıklar hakkında istisnasız şekilde yasal süreçler işletilecek, mağdurların hakları korunacak ve Irak’ta hukukun üstünlüğü ilkesi kararlılıkla uygulanacak.” denildi.

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Sabah en-Numan, Suriye'de cezaevlerinde tutulan Iraklı ve yabancı uyruklu 150 DEAŞ'lı teröristi teslim aldıklarını belirtmişti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bugün yaptığı açıklamada, Suriye'de tutulan terör örgütü DEAŞ militanlarının Irak'a transferinin başladığını bildirmişti.

Açıklamada, "Nakil misyonu, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ savaşçısını Irak'taki güvenli bir yere başarıyla nakletmesiyle başladı." ifadelerine yer verilmişti.

