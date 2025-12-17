Dolar
Dünya

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Sydney saldırısını önleyen Suriyeli Ahmed’e geçmiş olsun dileklerini iletti

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avustralya’nın Sydney kentindeki saldırılardan birine cesurca müdahale eden Suriyeli Ahmed el-Ahmed ile telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini sundu.

Ahmet Karaahmet, Muhammed Karabacak  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Sydney saldırısını önleyen Suriyeli Ahmed’e geçmiş olsun dileklerini iletti

Ankara

AA, Dışişleri Bakanı Şeybani’nin, Ahmed el-Ahmed’i yakınının telefonundan aradığı anların görüntülerine ulaştı.

Hoparlör açık olarak yapılan görüşmede Şeybani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın da Ahmed’e selamlarını ve geçmiş olsun mesajını iletti.

Telefon görüşmesinde Ahmed, "Aramanız için teşekkür ederim. Lütfen Cumhurbaşkanımıza da (Ahmed Şara’ya) selamlarımı iletin. Allah size sağlık, güç ve başarı versin. Biz barışçıl bir halkız." dedi.

Bakan Şeybani ise "Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Cumhurbaşkanımızın özel selamlarını tekrar iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmed, olay sırasında 5 kurşun isabet ettiğini ve yakında ameliyata alınacağını belirterek Şeybani’den dua istedi.

Suriyeli Ahmed, şöyle devam etti:

"Sizden sadece dua bekliyoruz. Yakında ülkemize döneceğiz. Zulmün kalktığı bu topraklarda kahramanların güzel yüzlerini görmek istiyoruz. Lütfen Cumhurbaşkanımıza selamlarımı iletin."

Avustralya’daki silahlı saldırı

Avustralya’nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı’nda 14 Aralık’ta silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Ahmed, saldırı sırasında kolu ve elinden yaralanmış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, olay anına ait bir kahramanlık videosu izlediğini söylemişti.

