Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bölgedeki gelişmeleri görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bölgedeki son gelişmelerin ve Suriye'ye yönelik desteğin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul
Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şara ile Al Nahyan, bölgesel gelişmelerin yanı sıra kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Görüşmede ayrıca Suriye'ye yönelik destek başlıkları, yeniden imar sürecine BAE'nin katkısı ve Suriye'deki yatırım imkânlarının artırılması konuları da gündeme geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.