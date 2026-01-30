Dolar
Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bölgedeki gelişmeleri görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bölgedeki son gelişmelerin ve Suriye'ye yönelik desteğin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekrem Biçeroğlu  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bölgedeki gelişmeleri görüştü

İstanbul

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şara ile Al Nahyan, bölgesel gelişmelerin yanı sıra kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Görüşmede ayrıca Suriye'ye yönelik destek başlıkları, yeniden imar sürecine BAE'nin katkısı ve Suriye'deki yatırım imkânlarının artırılması konuları da gündeme geldi.

Emine Erdoğan: 2025 sonu itibarıyla 10 bin 841 çocuğumuz, 9 bin 96 ailenin sıcak yuvasında sevgiyle büyüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometreye çıkardık.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gençlerimiz belediye meclislerinden TBMM'ye kadar siyasi karar sürecinin içinde olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'yi kabul etti
Bakan Kurum: Şu ana kadar 35 ilimizde kuralarımızı çektik
