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Dünya

Suriye Anayasa Komitesinin 6. tur toplantılarında dördüncü gün tamamlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 6. turu kapsamında dördüncü gün görüşmeleri bitti.

Ömer Faruk Yıldız, Bayram Altuğ, Muhammed Yusuf   | 21.10.2021
Suriye Anayasa Komitesinin 6. tur toplantılarında dördüncü gün tamamlandı Fotoğraf: Muhammed Yusuf/AA

Cenevre

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen başkanlığında devam eden toplantılarda bugün iki oturum yapıldı.

Oturumlarda Esed rejimi temsilcileri, "terörizm ve aşırılık" konularına ilişkin ilkelerini sundu.

TSİ 16.00'da biten oturumların ardından Komitenin rejim üyeleri 16.20, STK temsilcisi üyeleri 16.35 ve muhalefet üyeleri 17.10'da BM yerleşkesinden ayrıldı.

Komite üyeleri dışarıda bekleyen gazetecilere açıklama yapmadı.

Suriye Anayasa Komitesinin 6. tur toplantıları yarın sona erecek.

Toplantının sonunda Pedersen, çıkan sonuçlara dair bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenleyecek.

6. tur toplantılarının ana gündemi "yeni Suriye anayasası taslağının hazırlanması" olarak belirlenmişti.

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