Ankara'da "Dünya Çay Günü" kapsamında "Asya ve Pasifik'te Çay Yolculuğu" etkinliği düzenlendi
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ın eşi ve Ankara Asya-Pasifik Grubu Başkanı Rana Abdullah Bahamdan'ın ev sahipliğinde, "Dünya Çay Günü" kapsamında "Asya ve Pasifik’te Çay Yolculuğu" başlıklı etkinlik düzenlendi.
Ankara
Birçok ülkenin yerel çay ve yiyeceklerini tanıttığı etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) Başkanı Simay Gümrükçü, diplomatik misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve davetliler katıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan Bahamdan, bugünkü etkinlikle çay geleneği aracılığıyla kültürün, mirasın ve dostluğun canlı bir kutlamasını yaptıklarını belirterek, "21 Mayıs Dünya Çay Günü" vesilesiyle bir araya geldiklerini ifade etti.
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Bahamdan, çayın çeşitli ülkelerde farklı hikayeleri ve ritüelleri olduğuna dikkati çekerek, bu içeceğin misafirperverliğin, iyileşmenin ve topluluğun sembolü olduğunu ve nesiller boyunca geleneklerini şekillendirdiğini söyledi.
DMEDD Başkanı Gümrükçü de çayın sudan sonra dünyanın en çok tüketilen içeceği olduğunu ve hikayesinin 5 bin yıl önce başladığını kaydederek, her ülkenin farklı çay kültürleri olduğuna dikkati çekti.
"Çay çoğu zaman her anlamlı sohbetin başlangıcı"
Gümrükçü, çayın bir içecekten fazlası olduğunu belirterek, "Çay, bir hoş geldin jesti, sosyal bir 'yapıştırıcı' ve çoğu zaman her anlamlı sohbetin başlangıcı. Dolayısıyla çay, edebiyat, sanat ve müzikte de karşımıza çıkan bir refah ve rahatlık sembolü." dedi.
Çayın bunların ötesinde, çoğu kadın olmak üzere 13 milyon kişi için sektör olduğunu anlatan Gümrükçü, aileleri desteklediğini, kırsal ekonomileri ve gelişmekte olan ülkelerde toplulukları güçlendirdiğini ifade etti.
Gümrükçü, çay üretiminin yoksulluğu azaltmada ve gıda güvenliği sağlamada çok önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, Türkiye'de çayın hayatın önemli bir parçası olduğunu ve bu geleneğin insanları bir araya getirmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
AA'ya etkinliğe dair değerlendirmede bulunan Gümrükçü, DMEDD olarak çay konusunda Türkiye'yi tanıtmak için etkinliğe katıldıklarını ve onur duyduklarını söyledi.
Gümrükçü, çayın herkesin ortak dili ve kültürler arası güzel bir etkileşim yolu olduğunu belirterek, "Çünkü bu, Orta Asya'dan, Çin'den gelen ama çok uzak coğrafyalara yayılan, bizim de kültürümüzde onsuz olmaz dediğimiz bir şey." dedi.
DMEDD'in 45 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve yurt dışında görevleri başında şehit edilen diplomatların çocuklarına ve ailelerine sahip çıkılması için kurulduğunu aktaran Gümrükçü, Ankara'da özellikle yabancı misyon temsilcileri için Türkiye'nin geleneklerini, göreneklerini ve kültürünü tanıtıcı faaliyetler de düzenlediklerini anlattı.
"Çay bizim hayatımız"
AA muhabirine etkinliğe dair değerlendirmede bulunan Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq'ın eşi Runa Mahzabeen Ahmed de çayın kendileri için önemine ilişkin, "Su hayatsa, çay da bizim hayatımız." dedi.
Ahmed, çayın günlük hayatlarında büyük etkiye sahip olduğuna dikkati çekerek, çay festivallerinin kendileri için çok önemli ve prestijli olduğunu dile getirdi.
Çoğu Asya ülkesinde misafirlere ilk ikram edilenin çay olduğunu anlatan Ahmed, Bangladeş'in dünyada çay üretici ülkeler arasında ilk 10'da yer aldığını söyledi.
Ahmed, bir ankette Bangladeşlilerin her gün 142 milyon fincan çay tükettiği bilgisine ulaşıldığını aktararak, çayın onlar için her şey anlamına geldiğini ifade etti.
Etkinlik Koordinatörü Pınar Ballı da "Asya ve Pasifik’te Çay Yolculuğu" etkinliği kapsamında Asya-Pasifik bölgesinden 21 ülkeyi ağırladıklarını belirterek, bu ülkelerin çay aracılığıyla kültürlerini paylaştıklarını vurguladı.
Ballı, bu etkinliğin, çayın kültürel bir köprü oluşturmasının ve tüm ülkeleri bir araya getirmesinin kutlaması olduğunu dile getirerek, Ankara Asya-Pasifik Grubu Başkanı Bahamdan'a ev sahipliği için teşekkür etti ve misafirlerin etkinlik kapsamında canlı gösteriler ve interaktif atölye etkinlikleriyle eğlenebileceğini söyledi.
"Asya ve Pasifik’te Çay Yolculuğu"
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen kültürel etkinlik, Asya-Pasifik bölgesinden 21 ülkeyi bir araya getirdi.
Etkinliğe katılan her ülke kendi ulusal çay pavyonlarında, misafirlere otantik çay ritüellerini, geleneksel demleme yöntemlerini ve yüzyıllardır süregelen lezzetleri deneyimleme fırsatı sundu.
Programda ayrıca çay demleme gösterileri, kültürel performanslar ve etkileşimli atölye çalışmaları yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.