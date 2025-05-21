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THY'den yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili ataması açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yönetim kurulu başkanı ve Şekib Avdagiç'in yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına karar verildiğini bildirdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
THY'den yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili ataması açıklaması

İstanbul

THY tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yönetim kurulu başkanı ve Şekib Avdagiç'in yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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THY'den yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili ataması açıklaması
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