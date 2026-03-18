THY'den Ramazan Bayramı tatili için 297 ek sefer
Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı tatili kapsamında artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 22 Mart'a kadar 297 ilave sefer planladı.
İstanbul
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:
"Türk Hava Yolları olarak, Ramazan Bayramı tatili döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin seyahat talebini karşılamak amacıyla 18-22 Mart tarihleri arasında 297 ilave sefer planlanmıştır."
Üstün, bayrak taşıyıcı olarak tüm misafirlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, güvenli ve keyifli yolculuklar dileğinde bulundu.
