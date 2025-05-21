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Dünya

Gıda güvenliği için kırsal dönüşüm şart

BM Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Başkanı Alvaro Lario, gelişmekte olan ülkelerde gıda güvenliği ve ekonomik dayanıklılığı artırma çabalarına değinerek kırsal alanlarda yapılacak dönüşümün gıda güvenliği için ön koşul olduğunu ifade etti.

Gökhan Ergöçün  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Gıda güvenliği için kırsal dönüşüm şart

Cezayir

İslam Kalkınma Bankası'nın (İKB) Cezayir'in başkentinde düzenlediği yıllık toplantıda konuşan Lario, dünyadaki gıda güvenliğine dair güncel gelişmeleri değerlendirdi.

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Birçok ülkede iş gücünün yarısından fazlasının gıda üretimiyle uğraştığını hatırlatan Lario, kırsal dönüşüme giderek daha fazla odaklanıldığını söyledi.

Kırsal dönüşümün ekonomileri çeşitlendirme ve gıda güvenliğinde temel bir taş olduğunun altını çizen Lario, yoksulluğun büyük ölçüde kırsal alanlarda yoğunlaşmasıyla yatırımların ve yenilikçi program tasarımlarının harekete geçirilmesinin bu küresel zorlukların ele alınmasında kritik önem taşıdığını vurguladı.

Son girişimlerin sadece gıda üretimini değil aynı zamanda dağıtım, pazarlama ve ihracatı da ele alarak tarım ağırlıklı ekonomilerde fırsatlar yaratıldığını vurgulayan Lario, İKB'nin Nijerya'da özel tarımsal işleme bölgelerine 500 milyon dolarlık bir yatırımı desteklediğini hatırlattı ve bu çabanın kırılganlık, gıda güvenliği ve iklim kırılganlığı faktörleriyle mücadele ederken yüksek potansiyelli tarım sektörlerinde istihdam yaratmayı amaçladığını söyledi.

İKB de dahil olmak üzere kalkınma finansmanı kurumlarının genç istihdamına ve ekonomik çeşitlendirmeye öncelik verdiğini hatırlatan Lario, yoksulluğun yüzde 80'inin kırsal alanlarda yoğunlaştığını ve hedeflenen iş yaratma ve sürdürülebilir kalkınma çabalarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Lario ayrıca bazı kalkınma portföylerinin üçte birini oluşturan kırılgan ve çatışmalardan etkilenen ülkelerin çevik ve duyarlı yaklaşımlar gerektirdiğini belirterek, "En büyük zorlukların çoğu yoksulluğun yoğunlaştığı kırsal alanlarda yatıyor ve tasarımda, yatırımlarda ve yatırımları harekete geçirmede ekstra çaba sarf etmemiz gerekiyor." dedi.

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