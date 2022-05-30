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Dünya

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 8. turunda ilk gün sona erdi

İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 8. turunun ilk gün oturumu bitti.

Ömer Faruk Yıldız, Bayram Altuğ   | 30.05.2022
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 8. turunda ilk gün sona erdi

Cenevre

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında Cenevre'deki Intercontinental Oteli'nde başlayan toplantıların ilk gününde 2 oturum yapıldı.

Beşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları (STK) ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyelerinin katıldığı toplantılar, TSİ 16.45'te sona erdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre bugünkü oturumda rejim yanlısı STK temsilcileri, "Anayasal çerçevede tek taraflı zorlayıcı tedbirler" konulu ilkenin taslak metnini sundu.

Tarafların müzakerelerinin ardından rejim ve muhalefet grubu eş başkanları Ahmed Kuzbari ile Hadi el Bahra, Pedersen'in nezaretinde özel görüşme gerçekleştirdi.

3 Haziran'a kadar sürecek 8. tur oturumları kapsamında "Devlet kurumlarının sürdürülmesi ve güçlendirilmesi", "anayasanın üstünlüğü ve uluslararası anlaşmaların yeri" ve "geçiş dönemi hukuku" ilkelerinin masaya yatırılması planlanıyor.

Son gün oturumunda ise taraflar, komisyona sunulan taslak metinleri değerlendirecek.

6. ve 7. turda anlaşma sağlanamamıştı

BM Cenevre Ofisi'nde 18-22 Ekim 2021'de gerçekleşen Komitenin 6. tur görüşmelerinde, Esed rejimini temsil eden heyetin eş başkanı hukukçu Ahmed Kuzbari ile muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, ilk kez aynı masada karşılıklı oturmuştu.

Buna rağmen rejim heyeti, daha önceki turlardaki uzlaşmaz tavrını devam ettirmişti.

Pedersen, 6. turun da başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirtmiş ve ilk kez isim vererek Esed rejimini suçlamıştı.

21-25 Mart'ta düzenlenen 7. tur oturumlarında da somut bir ilerleme katedilememiş, görüşmelerin sonunda Pedersen, basın toplantısı düzenlememişti.

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