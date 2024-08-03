Dolar
33.24
Euro
36.23
Altın
2,441.45
ETH/USDT
3,007.80
BTC/USDT
61,968.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Dünya

Suikasta uğrayan Heniyye için taziyeler Doha'da kabul ediliyor

İran'da suikasta uğrayan ve Katar'da dün toprağa verilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için taziyeler Doha'da kabul ediliyor.

Ali Altunkaya  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Suikasta uğrayan Heniyye için taziyeler Doha'da kabul ediliyor

Doha

Dünyanın birçok yerinden gelen siyasi parti temsilcileri, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan elçilikler, ilmi heyetler, İslami hareketlerin ileri gelenleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları, vakıf temsilcileri ve diğer misafirler geniş güvenlik tedbirleri altında Doha'daki taziye evinde Hamas yöneticileri ve Heniyye ailesine taziye ziyaretinde bulunuyor.

Misafirleri Halid Meşal, Usame el-Hamdan, Sami Ebu Zuhri gibi Hamas'ın üst düzey yöneticileri ile Heniyye ailesi karşılıyor, taziyeleri kabul ediyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. Heniyye'nin naaşı dün Katar'ın başkenti Doha'da İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de sağlık çalışanları Gazze için sessiz yürüyüşlerini sürdürdü
"Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olmak için resmi başvurusunu birkaç gün içinde yapacak"
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den UAD'deki "soykırım" davasına ilişkin açıklama
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış, diğer yerlerde az bulutlu ve açık hava bekleniyor
Sahil Güvenlik, 7 ayda 28 bine yakın düzensiz göçmene müdahale etti

Benzer haberler

Suikasta uğrayan Heniyye için taziyeler Doha'da kabul ediliyor

Suikasta uğrayan Heniyye için taziyeler Doha'da kabul ediliyor

Heniyye'nin oğlu Abdusselam, işgal ve soykırıma rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi

Hamas'ın İran temsilcisine göre, Heniyye büyük olasılıkla dışarıdan füze ya da mermiyle öldürüldü

Doha'da bazı binalara Filistin bayrağı ve İsmail Heniyye'nin fotoğrafı yansıtıldı

Doha'da bazı binalara Filistin bayrağı ve İsmail Heniyye'nin fotoğrafı yansıtıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail yönetimi barıştan yana olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail yönetimi barıştan yana olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır
Mavi Marmara'ya binebilmek için aldığı Heniyye imzalı atkıyı 14 yıldır saklıyor

Mavi Marmara'ya binebilmek için aldığı Heniyye imzalı atkıyı 14 yıldır saklıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet