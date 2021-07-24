Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suikast sonucu öldürülen Haiti Devlet Başkanı Moise için cenaze töreni düzenlendi

Haiti'nin suikast sonucu hayatını kaybeden Devlet Başkanı Jovenel Moise için yoğun protestolar arasında cenaze töreni düzenlendi.

Sinan Doğan   | 24.07.2021
Suikast sonucu öldürülen Haiti Devlet Başkanı Moise için cenaze töreni düzenlendi

Bogota

Bölge basınında yer alan habere göre, Moise'nin memleketi Cap-Haitien kentindeki evinde yoğun güvenlik önlemleri altında cenaze töreni düzenlediği esnada yüzlerce protestocunun konuta zorla girmeye çalışması üzerine olaylar çıktı.

Polis, Moise'nin öldürülmesini protesto eden ve adalet sloganları atan öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkmak zorunda kaldı.

Yoğun protestolar nedeniyle iki saat geciken tören, Moise için ayin yapılmasıyla başladı. Moise'ye düzenlenen saldırı sırasında yaralı kurtulan eşi Martine Moise, kocasının tabutuna dokunarak adalet çağrısında bulundu.

Törene ABD Başkanı Joe Biden'ın Haiti için yeni özel elçisi Daniel Foote ve Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield'ın yanı sıra diplomatik ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Öte yandan ABD'de yayımlanan Miami Herald gazetesinin haberine göre, protestolar sürerken silah seslerinin duyulması üzerine BM ve ABD temsilcisi, Moise'nin cenaze törenini terk etmek zorunda kaldı.

Moise suikastı

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Durumu kritik olan Moise, ambulans uçakla ABD'nin Miami kentindeki Baptist Hastanesi'ne götürülmüştü.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu komando birliğince düzenlendiğini söylemişti.

Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından Haiti kamuoyunun suikastta ABD'nin parmağı olduğu yönündeki şüpheleri artmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı İngiltere'de vaka sayılarının artmasından endişe duyuluyor
Sağlık Bakanı Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı Hataylı hemşireden aşı olun çağrısı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 493 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Suikast sonucu öldürülen Haiti Devlet Başkanı Moise için cenaze töreni düzenlendi

Suikast sonucu öldürülen Haiti Devlet Başkanı Moise için cenaze töreni düzenlendi

Etiyopya'da on binlerce kişi Tigraylı isyancılara karşı gösteri yaptı

İran'ın Huzistan eyaletindeki gösterilerde biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

Haiti'de geçici Başbakan Claude Joseph istifa edeceğini açıkladı

Haiti'de geçici Başbakan Claude Joseph istifa edeceğini açıkladı
Tayland polisi hükümetin Kovid-19'la mücadele yöntemini protesto eden kalabalığa müdahale etti

Tayland polisi hükümetin Kovid-19'la mücadele yöntemini protesto eden kalabalığa müdahale etti
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı protestolar devam ediyor

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı protestolar devam ediyor