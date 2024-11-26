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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı’nda konuşuyor.
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Dünya

Sudan'daki kolera salgınında ölenlerin sayısı 1180'e çıktı

Sudan'daki kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 1180'e yükseldiği bildirildi.

Ahmed Satti  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Sudan'daki kolera salgınında ölenlerin sayısı 1180'e çıktı

Sudan

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 42 bin 725'e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 1180'e ulaştığı ifade edildi.

Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu, 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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