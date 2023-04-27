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Dünya

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle Türk vatandaşlarının tahliyeleri devam ediyor

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan beri devam eden çatışmalar nedeniyle 23 Nisan Pazar gününden bu yana Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyeleri sürüyor.

Tufan Aktaş, Ömer Erdem, Ahmed Satti  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Sudan'daki çatışmalar nedeniyle Türk vatandaşlarının tahliyeleri devam ediyor

Hartum, İstanbul

Başkent Hartum'daki 198 kişilik ekip, bugün Türkiye'ye tahliyenin yapılacağı askeri havalimanına doğru hareket etti.

Tahliye edilen vatandaşlardan Besim Hazine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan'dan ayrılırken içlerinin buruk olduğunu ve bir an önce ülkede ateşkes olmasını istediklerini dile getirdi.

Günlerce ölümle burun buruna olduklarını, su ve yemek sıkıntısı çektiklerini anlatan Hazine, "Devletimiz duyarsız kalmadı. Çok mutluyuz, Türkiye'mize döneceğiz. Çok zorluklar çektik. Sudan halkı için çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

İhsan Sultanoğlu da 12-13 gündür çok zor günler geçirdiklerini ve tahliye edilecekleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Öğrenci Alya Damla da savaşın başından beri çok zor şeyler yaşadıklarını belirterek, "Çok korkunç bir durumdu. Şimdi Türkiye'ye gidiyoruz. İnşallah selametle ulaşırız. Buradaki insanların barış içinde yaşamalarını ve savaşın durmasını temenni ederim." dedi.

Türkiye'ye gideceği için mutlu olduğunu kaydeden Damla, "Keşke bütün Sudanlıları bizimle Türkiye'ye götürebilsek. İnşallah tez vakitte savaş biter ve ülkede barış olur." diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, dün tahliye edilenlerin sayısının 684'e ulaştığını, 738 vatandaşın da Etiyopya üzerinden tahliye edileceğini açıklamıştı.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

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