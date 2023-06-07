Dolar
23.14
Euro
24.75
Altın
1,961.81
ETH/USDT
1,867.10
BTC/USDT
26,711.00
BIST 100
5,600.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 100 bin Güney Sudanlı ülkesine dönmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 100 bin Güney Sudanlının ülkesine geri dönmek zorunda kaldığını açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 100 bin Güney Sudanlı ülkesine dönmek zorunda kaldı

Cenevre

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Operasyonlardan Sorumlu Yüksek Komiser Yardımcısı Raouf Mazou, Twitter hesabından, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Mazou, "Sudan'da savaşın 2 ay önce başlamasından bu yana 100 bine yakın Güney Sudanlı ülkelerine geri dönmek zorunda kaldı. Renk ve Malakal'da geçiş yapan ailelerle tanıştım, şimdi geldikleri yerlere geri dönmek ve geleceklerini yeniden inşa etmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Taraflar, son olarak 29 Mayıs'ta mevcut ateşkesi 5 gün daha uzatmıştı.

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmaların durdurulması için Cidde'de yapılan görüşmelerin, iki tarafın ateşkes ihlalleri nedeniyle 1 Haziran'da askıya alındığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurban Bayramı tatili iç turizmi hareketlendirecek
Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı
Mersin'de konuşlandırılan helikopter, olası orman yangınlarına "NEFES" olacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, deprem bölgesini ziyaret edecek
Amasya'da selde kaybolan kadının cenazesi bulundu

Benzer haberler

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 100 bin Güney Sudanlı ülkesine dönmek zorunda kaldı

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 100 bin Güney Sudanlı ülkesine dönmek zorunda kaldı

Sudan’daki iç çatışma 53 gündür sürüyor

Sudan’da ateşkesin son gününde şiddetli çatışmalar yaşandı

Dünyada 449 milyonun üzerinde çocuk sıcak çatışma bölgelerinde yaşıyor

Dünyada 449 milyonun üzerinde çocuk sıcak çatışma bölgelerinde yaşıyor
DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda 1,6 milyondan fazla kişi yerinden edildi

DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda 1,6 milyondan fazla kişi yerinden edildi
ABD ve Suudi Arabistan, Sudan'da ateşkes için arabuluculuk yaptığı görüşmelerini askıya aldı

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan'da ateşkes için arabuluculuk yaptığı görüşmelerini askıya aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet