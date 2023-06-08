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Dünya

Sudan'da çatışma bölgesindeki yetimhanede kalan 280 çocuk güvenli bölgeye ulaştırıldı

Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle başkent Hartum'daki bir yetimhanede mahsur kalan 280 çocuğun güvenli bölgeye ulaştırıldığı bildirildi.

Gökhan Kavak  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Sudan'da çatışma bölgesindeki yetimhanede kalan 280 çocuk güvenli bölgeye ulaştırıldı

İstanbul

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sudan Delegasyonu Başkanı Jean-Christophe Sandoz, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle sivillerin güvenli bölgelere çıkarılması çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Hartum'daki yetimhanede kalan 280 çocuğun kurtarılarak güvenli bölgeye çıkarıldığını anlatan Sandoz, "Bu çocukların güvende olduğunu bilmek çok büyük bir rahatlık." ifadesini kullandı.

Sandoz, kurtarılan çocukların çatışmalar nedeniyle ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerinden mahrum kaldıklarını belirterek, kurtarılanlar arasında 70 yetimhane görevlisinin de olduğunu aktardı.

Sudan’da çatışmalar sürüyor

Sudan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başkent Hartum’un batısı ve güneyinde çatışmalar devam ediyor.

Sudan'da ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalar nedeniyle yaklaşık bin kişi hayatını kaybederken 2 milyon kişi de evlerini terk etti.

Daha önce defalarca ilan ettikleri ateşkesi her seferinde ihlal eden taraflar, 3 Haziran’dan bu yana ateşkesi uzatmadı.

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmaların durdurulması için Cidde'de yapılan görüşmelerin, iki tarafın ateşkes ihlalleri nedeniyle 1 Haziran'da askıya alındığını duyurmuştu.

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