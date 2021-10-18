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Dünya

Sudan'da Başbakanlığa yürümek isteyen göstericilere polis müdahalesinde 5 kişi yaralandı

Sudan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan hükümet karşıtı protestocuların Başbakanlığa yürüyüşüne polisin müdahalesinde 5 kişi yaralandı.

Ömer Erdem   | 18.10.2021
Sudan'da Başbakanlığa yürümek isteyen göstericilere polis müdahalesinde 5 kişi yaralandı Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Hükümetin feshi talebiyle 16 Ekim Cumartesi gününden bu yana oturma eylemi düzenleyen göstericiler, Başbakanlık binasına yürümek istedi.

Başbakanlık önünde güvenlik koridoru oluşturan polisler, protestocuları engellemek için gaz bombasıyla müdahale etti.

Protestocular, "Barışçıl gösteri" ve "Hükümet düşsün" şeklinde sloganlar attı.

Sudan'da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakından ayrılan Misak-ı Vatani adı verilen yeni oluşumun üyelerinden Muhammed El-Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis güçlerinin protestocuları dağıtmak için gaz bombası attığını ve 5 kişinin yaralandığını söyledi.

Başbakan Abdullah Hamduk'a hükümeti feshetmesi için baskı kurmak amacıyla eylemcileri Başbakanlık önüne yönlendirdiklerini belirten Emin, "Asıl amacımız hükümeti barışçıl yollarla feshetmek. Bu amaca ulaşmak için Sudan'ın farklı eyaletlerinden daha fazla kişi başkente geliyor." dedi.

Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakından yapılan açıklamada ise hükümetin başarılı olduğu savunularak, doğudaki sorunlar ve ekonomik krizin herkesin sorumluluğu olduğu, hükümetin bunu çözmek için çalıştığı ifade edildi.

Bu ayın başında iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakından ayrılan bir grup siyasi parti ve silahlı hareket, mevcut hükümetin ülkenin tamamındaki grupları temsil etmediği iddiasıyla geçiş dönemini yönetmek için Misak-ı Vatani adlı oluşum başlatmıştı.

Yeni oluşum, iktidardaki koalisyonun genişletilmesi ve mevcut hükümetin istifasını talep ediyordu.

Misak-i Vatani koalisyonunun çağrısı üzerine Cumhurbaşkanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi, yeni hükümet kurulana dek süresiz eylem başlattıklarını açıklamıştı.

Sudan'da 21 Eylül’deki darbe girişiminin ardından geçiş iktidarının asker ve sivil bileşenleri arasında şiddetlenen yönetim krizi sonrası ordu, hükümetin feshi ve bazı sivil yöneticilerin görevden alınmasına yönelik mesajlar veriyor.

Ülkede Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemi devam ediyor.

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