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Dünya

Sudan’da askeri darbe karşıtı gösterilerde 7 kişi hayatını kaybetti

Ordunun sivil hükümeti feshedip olağanüstü hal ilan ettiği 25 Ekim’den bu yana gösterilerde öldürülenlerin sayısı 71’e yükseldi.

Ömer Erdem   | 17.01.2022
Sudan’da askeri darbe karşıtı gösterilerde 7 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Sudan’da sivil yönetim talebiyle düzenlenen protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Doktorlar Komitesine göre, sivil yönetim yanlılarının, askerin yönetimi bırakması talebiyle düzenlediği gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 7 protestocu yaşamını yitirdi.

Böylece ordunun sivil hükümeti feshedip olağanüstü hal ilan ettiği 25 Ekim 2021’den bu yana süren gösterilerde öldürülenlerin sayısı 71’e çıktı.

Sudan’ın başkenti Hartum ve bazı kentlerde tam sivil yönetim talebiyle binlerce kişi sokaklara çıkmıştı.

Askeri darbe karşıtlarından sivil itaatsizlik ve yol kapatma çağrısı

Eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakı, güvenlik güçlerinin göstericilere karşı aşırı şiddet kullanması nedeniyle yarından itibaren 2 günlük sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

Sivil yönetim protestolarını organize eden Sudan Meslek Odaları Birliği ve mahallelerdeki örgütlenmelerden sorumlu Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada da "darbe yönetiminin katliamlarına" tepki olarak direnişin tırmandırılması, yol ve caddelerin barikatlarla kapatılması istendi.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

Birleşmiş Milletlerin 10 Ocak'ta, Doğu Afrika bloğu Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi IGAD'ın ise 11 Ocak'ta siyasi krizin çözümü için başlattığı girişimlerden henüz sonuç alınamadı.

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