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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Stockholm Üniversitesi öğrencileri İsrail ile ilişkilerin kesilmesi için eylem başlattı

İsveç'in Stockholm Üniversitesi'ndeki öğrenciler, İsrail üniversiteleri ve kurumlarıyla tüm ilişkilerin kesilmesi talebiyle kampüste eylem yapıyor.

Melike Pala, Atila Altuntaş  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Stockholm Üniversitesi öğrencileri İsrail ile ilişkilerin kesilmesi için eylem başlattı Fotoğraf: Narciso Contreras/AA

Ankara

ABD'deki üniversitelerde başlayan ve Avrupa'ya yayılan Filistin'e destek eylemlerinden ilham alan öğrenciler, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg liderliğinde, başkent Stockholm'ün Frescativagen bölgesinde yer alan kampüste 20 çadır kurdu.

Öğrenciler, "Soykırıma son" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar açtı.

Thunberg, çadırların bulunduğu yerde kısa bir konuşma da yaptı.

Stockholm Filistin Akademisyenleri Başkanı Oruba Abu Hammam, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Eylemin üniversitenin işbirliği içinde olduğu 4 İsrail üniversitesiyle tüm ilişkilerin kesilmesi talebiyle başlatıldığını söyleyen Hammam, "Ayrıca üniversitenin Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğuna dair bir açıklama yayımlamasını, soykırımı kınamalarını ve soykırımı durdurmak için harekete geçmelerini talep ediyoruz." dedi.

Hammam, "Üniversiteden ayrıca, öğrencilerin ve personelin Filistin hakkında konuşurken, Filistin halkıyla dayanışmasını ve İsrail'in şu anda Filistin halkına karşı işlemekte olduğu soykırıma karşı tepkisini ifade ederken güvende olduklarına dair güvence vermesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan Filistin'e destek gösterileri, polis müdahalelerine rağmen sürüyor.

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