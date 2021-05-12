'Steadfast Defender 21' NATO tatbikatı için yola çıkan birlikler Bükreş'e ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, "Steadfast Defender 21" NATO tatbikatı için yola çıkan birliklerin Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaştığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı NATO NRF LCC görevini üstlenen 3. Kolordu (HRF) Komutanlığı ve VJTF (L) 21 görevini üstlenen 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin, "Steadfast Defender 21" NATO tatbikatı için İstanbul'dan intikalinin başladığı hatırlatıldı.
2021 yılı NATO NRF LCC görevini üstlenen 3’üncü Kor. (HRF) K.lığı ve VJTF(L)21 görevini üstlenen 66’ncı Mknz.P.Tug.K.lığı birlikleri Steadfast Defender 21 NATO tatbikatı için Bükreş'e ulaştı.https://t.co/cFjUhWWAHx#MSB #TSK pic.twitter.com/cHg7VU29fg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2021
Kara ve hava yoluyla intikal eden birliklerin Bükreş'e ulaştığı belirtildi.
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