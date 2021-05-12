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Dünya

'Steadfast Defender 21' NATO tatbikatı için yola çıkan birlikler Bükreş'e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, "Steadfast Defender 21" NATO tatbikatı için yola çıkan birliklerin Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaştığını bildirdi.

Cankut Taşdan   | 12.05.2021
'Steadfast Defender 21' NATO tatbikatı için yola çıkan birlikler Bükreş'e ulaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı NATO NRF LCC görevini üstlenen 3. Kolordu (HRF) Komutanlığı ve VJTF (L) 21 görevini üstlenen 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin, "Steadfast Defender 21" NATO tatbikatı için İstanbul'dan intikalinin başladığı hatırlatıldı.

Kara ve hava yoluyla intikal eden birliklerin Bükreş'e ulaştığı belirtildi.


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