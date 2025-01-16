Dolar
35.43
Euro
36.61
Altın
2,716.21
ETH/USDT
3,336.30
BTC/USDT
100,545.00
BIST 100
9,866.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin Ankara'da "zafer konvoyu" düzenleniyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Starmer: Ukrayna'ya 2,2 milyar sterlin kredi verilecek ve bu kredi dondurulan Rus varlıklarıyla ödenecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya verilecek 2,2 milyar sterlinlik kredinin, Ukrayna tarafından değil dondurulan Rus varlıklarıyla geri ödeneceğini belirtti.

Behlül Çetinkaya  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Starmer: Ukrayna'ya 2,2 milyar sterlin kredi verilecek ve bu kredi dondurulan Rus varlıklarıyla ödenecek

Londra

Starmer, "100 Yılık Ortaklık" anlaşmasını imzalamak için gittiği Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesini en çok Ukraynalıların istediğini söyleyen Starmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istediğine dair en küçük bir işaret bulunmadığını öne sürdü.

Ukrayna enerji altyapısı ve kentlerine saldırılar düzenlendiğini kaydeden Starmer, "Bu saldırganlık karşısında kalıcı barışın ancak güçlü olmakla sağlanacağını görüyoruz. Müttefiklerimizle birlikte bu saldırganlığı reddedecek, uluslararası hukuku koruyacak ve elinizi güçlendireceğiz." dedi.

Starmer, 2025'te Ukrayna'ya 3 milyar sterlinle (yaklaşık 130 milyar lira) daha önceki askeri yardımlardan daha büyük bir yardım yapacaklarını ifade ederek, "Ayrıca 2,2 milyar sterlinlik (yaklaşık 95 milyar lira) kredi sağlayacağız. Bu kredi Ukrayna tarafından ödenmeyecek, dondurulan Rus varlıklarıyla ödenecek." diye konuştu.

İngiltere'de 20 yıl sonra yeniden üretilmeye başlanan topların gelecek haftalarda Ukrayna'ya gönderileceğini anlatan Starmer, bu durumun İngiltere sanayisini güçlendirdiğini söyledi.

Starmer, İngiltere-Danimarka ortak üretimi hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya gönderileceğini açıklarken İngiltere'nin aynı zamanda bugüne kadar 50 bin Ukraynalı askeri eğittiğini söyledi.

Barışın ancak Ukrayna'nın güvenliğinin garanti altında olduğu, kendi kaderini tayin edebileceği bir ortamda gerçekleşeceğini vurgulayan Starmer, gelecekteki saldırganlıkların önüne geçmek için caydırıcılığın önemli olduğuna işaret etti.

Starmer, ayrıca ABD'de Donald Trump'ın başkanlığa gelmesiyle Ukrayna'ya desteğin azalıp azalmayacağı yönündeki soruya yanıt verdi.

Rusya'ya karşı verilen mücadelede Ukrayna'nın dayanıklılığı kadar müttefiklerin desteğinin de önemli olduğunu dile getiren Starmer, bu konuda ABD'yle çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de "Hücre-6" operasyonunda yakalanan zanlılardan 13'ü tutuklandı
İstanbul Valiliği, sahte içki satışı ve tüketiminin önlenmesine yönelik ek tedbirler aldı
Türkiye, savunma sanayisinde NATO müttefikleriyle işbirliğini güçlendiriyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Filistin Davası" kitaplarına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan Luvsandorj'a teşekkür

Benzer haberler

Starmer: Ukrayna'ya 2,2 milyar sterlin kredi verilecek ve bu kredi dondurulan Rus varlıklarıyla ödenecek

Starmer: Ukrayna'ya 2,2 milyar sterlin kredi verilecek ve bu kredi dondurulan Rus varlıklarıyla ödenecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den uluslararası topluma Gazze'nin yeniden inşasına destek çağrısı

Araştırmacılar, İngiltere'de Demir Çağı'nda anaerkil toplumlar olduğunu keşfetti

İngiltere Başbakanı Starmer, "100 Yıllık Ortaklık" anlaşması için Kiev'e gitti

İngiltere Başbakanı Starmer, "100 Yıllık Ortaklık" anlaşması için Kiev'e gitti
İngiliz akademisyene göre Elon Musk'ın aşırı sağa destek paylaşımları bu görüşleri meşrulaştırıyor

İngiliz akademisyene göre Elon Musk'ın aşırı sağa destek paylaşımları bu görüşleri meşrulaştırıyor
İngiltere ekonomisi Kasım 2024'te yüzde 0,1 ile beklentilerin altında büyüdü

İngiltere ekonomisi Kasım 2024'te yüzde 0,1 ile beklentilerin altında büyüdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet