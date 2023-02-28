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Dünya

St. Petersburg'daki havalimanı "uçan belirsiz nesne" gerekçesiyle kapatıldı

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Pulkovo Uluslararası Havalimanı'nın "uçan belirsiz bir nesne" nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Dmitri Chirciu   | 28.02.2023
St. Petersburg'daki havalimanı "uçan belirsiz nesne" gerekçesiyle kapatıldı

Moskova

Rus haber ajansı RİA'da yer alan habere göre, Pulkovo Uluslararası Havalimanı saat 13.20'ye kadar kapatıldı.

Uçakların kalkış ve inişleri durdurulurken buna bölgede "uçan belirsiz bir nesnenin" neden olduğu belirtildi.

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