St. Petersburg'daki havalimanı "uçan belirsiz nesne" gerekçesiyle kapatıldı
Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Pulkovo Uluslararası Havalimanı'nın "uçan belirsiz bir nesne" nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
Moskova
Rus haber ajansı RİA'da yer alan habere göre, Pulkovo Uluslararası Havalimanı saat 13.20'ye kadar kapatıldı.
Uçakların kalkış ve inişleri durdurulurken buna bölgede "uçan belirsiz bir nesnenin" neden olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.