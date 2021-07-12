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Dünya

Srebrenitsa Soykırımı'nın defnedilen kurbanlarının mezarları kemik ilavesi için yeniden açılıyor

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda hayatını kaybeden ve Potoçari Anıt Mezarlığı'na eksik kemik kalıntılarıyla defnedilen kurbanların mezarları yeniden açılıyor.

Lejla Biogradlija   | 12.07.2021
Srebrenitsa Soykırımı'nın defnedilen kurbanlarının mezarları kemik ilavesi için yeniden açılıyor

Bosnia and Herzegovina

Dün Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılı dolayısıyla 19 kurbanın daha toprağa verildiği anıt mezarlıkta, bulunan yeni kemik kalıntılarının eklenmesi için kabirlerin açılması işlemlerine başlandı.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, iki hafta sürecek çalışmalar kapsamında 92 mezarın açılacağı ifade edilerek, "Daha önce toprağa verilen soykırım kurbanlarının bulunan kemikleri ilave edilecek." bilgisi verildi.

Bu amaçla her gün en az 10 mezarın açılacağı belirtilen açıklamada, "Kemik ilavesi işlemlerine kurban yakınları ve savcılık yetkilileri de katılıyor. Açılacak mezarlar arasında üçüncü kez kemik ilavesi yapılacak bir kurban da var." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bugüne kadar 859 mezarın yeniden açıldığına işaret edilerek, "Kimlik Belirleme Merkezinde 491 defnedilmiş kurbana ait kemik kalıntıları mevcut. Onların eklenmesi için yakınlarının onayını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'da Sırp güçler tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile yakını, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.

Srebrenitsa soykırımının yıl dönümünde gerçekleşen cenaze töreninde 19 soykırım kurbanı daha toprağa verilirken, Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar defnedilen kurban sayısı 6 bin 671'e yükseldi.

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine ise henüz ulaşılamadı.

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