Spor ve sanattaki başarılarıyla ülke yönetiminin zirvesine tırmandılar
Günümüz siyasetini çoğunlukla akademiden, iş dünyasından ve uzun yıllar yaptığı siyasetin içinden gelenler yönlendirse de birçok ülkede halk, yöneticiden yana tercihini sanat, sinema, televizyon ve spordan gelenlerden yana kullandı.
Ankara
AA muhabiri geçmişte ve bugün sanat, spor ve medyadan ülkelerin önemli noktalarına kadar gelmiş siyasetçileri derledi.
Son dönemde medyada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, sıkça eski bir komedyen olduğundan bahsedilirken, Liberya Devlet Başkanı George Weah'ın siyasi performansı Milan, Paris Saint Germain ve Manchester City'deki futbolculuğuyla kıyaslanıyor.
Dünyaca ünlü golcü Weah gibi dünyaca ünlü bir diğer sporcu ise eski Pakistan Başbakanı İmran Han. Geçen aylarda Pakistan'daki iktidarını kaybeden Han, ülkeyi 70 yıl boyunca yöneten iki partiden birinden gelmeyen ilk başbakan. Popülaritesini ise kriket sporuna borçlu.
Han, ülkede en fazla izlenen ve oynanan krikette dünyaca ünlü bir oyuncu. Ayrıca 1992'de Pakistan'ın kazandığı tek kriket dünya kupasında takımın kaptanıydı. Dünya kupası sonrası kriketi bırakıp siyaset ve sivil toplum faaliyetlerine giren Han, 2018'de ülkede iktidara gelerek 2022'ye kadar yönetti.
Geçmişte İngiltere, Antigua ve Barbuda ile Barbados'un da kriketten gelen başbakanları oldu. İngiltere'de başbakanlık yapan sporculardan biri ise şampiyon yelken takımı kaptanı Edward Heath.
Uganda'nın hem devlet başkanlığında hem de boksta demir yumruğu İdi Amin
Macaristan'da 2010-2012 döneminde cumhurbaşkanlığı yapan Pal Schmitt ise iki kere olimpiyat altın madalyası kazanmış bir eskrim sporcusu.
Moğolistan'ın bir önceki Cumhurbaşkanı Khaltmaagiin Battulga sambo sporunda altın ve gümüş madalyalar kazanan bir sporcuyken federasyon başkanlığı da yapmış bir siyasetçi olarak dikkati çekiyor.
Uganda'yı bir dönem demir yumrukla yöneten İdi Amin ise "demir yumruk" tabirinin hakkını veren bir boksördü. 1951-1960 yılları arasında Uganda ağır sıklet boks şampiyonu olan Amin, Nile ve Kobs kulüplerinde rugby de oynadı.
Sri Lanka'nın mayıs ayı başında istifa eden başbakanı Mahinda Rajapaksa da rugby ve kriket ile spor hayatına başlayan siyasetçilerden ancak Rajapaksa'ya asıl ününü altın madalya kazandığı gülle atma getirdi.
Sinemanın kötü adamı Filipinler Devlet Başkanlığı oldu
Siyasete ekranlardan ve sahnelerden gelen çok sayıda politikacı ülke yönetimlerinde söz sahibi oldu. Bunlardan en popüleri kuşkusuz Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy.
Komedyen ve aktör olarak ülkesinde ün sahibi olduktan sonra devlet başkanı seçilen Zelenskiy gibi komedyenlik yapan bir diğer siyasetçi ise eski Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales.
Sirkte çalışan bir ailenin çocuğu olan Morales, ülkede kardeşiyle birlikte yaptığı şov programlarıyla tanınıyordu. Morales ülkeyi güldürürken eski Filipinler Devlet Başkanı Joseph Estrada izleyenlerini endişelendiriyordu.
Çocuk yaşta model olarak kariyerine başlayan Estrada, ilerleyen yıllarda başrol oynadığı filmlerde kötü karakterleri canlandırarak gerçek ününe kavuştu.
Estrada gibi çocuk yaşta üne kavuşan bir diğer siyasetçi ise 23 Mayıs'ta görevini devreden Avustralya Başbakanı Scott Morrison oldu.
Aktör ikizler Polonya'nın cumhurbaşkanı ve başbakanı oldu
Çocuk aktör olarak birçok reklam filminde oynayan Morrison gibi Polonya'nın eski cumhurbaşkanı ve başbakanlığını yapan ikiz kardeşler Lech ve Jaroslaw Kaczynski de çocukluğunda aktörlük yaptı.
Kaczynski kardeşler "Ayı Çalan İkili" filminde başrol oynadıktan sonra siyasette yükseldi ve Lech Kaczynski Cumhurbaşkanı, Jaroslaw Kaczynski Başbakan oldu.
Sanatın diğer dallarından politikaya atılan siyasetçilerde ise Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Nauru Devlet Başkanı Baron Waka ön plana çıkıyor.
Resim alanında ün yapan Rama, Venedik Bienali, New York ve Berlin'de sergiler açtı. Sanatın farklı alanlarıyla da ilgilenen Rama, bu alanlarda kitaplar da yazdı.
Waka ise müzik alanında ün yapmış, yabancı konuklarını gitar çalarak karşılayan bir besteci.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.