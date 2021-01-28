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Dünya

Sokotra'daki kabileler, BAE destekli güçlerin kontrolündeki vilayette kaosun hakim olduğunu vurguladı

Yemen'in Sokotra vilayetindeki kabilelerin lideri Yakut, BAE destekli Güney Geçiş Konseyinin eline geçmesinin ardından vilayetteki yaşam koşullarının giderek kötüleştiğini ve tam anlamıyla bir kaos ortamının hakim olduğunu söyledi.

Halime Afra Aksoy   | 28.01.2021
Sokotra'daki kabileler, BAE destekli güçlerin kontrolündeki vilayette kaosun hakim olduğunu vurguladı

Yemen

Yemen'in güneyinde yer alan Sokotra vilayetindeki kabilelerin lideri İsa bin Salim bin Yakut, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinin (GKK) eline geçmesinin ardından vilayetteki yaşam koşullarının giderek kötüleştiğini ve tam anlamıyla bir kaos ortamının hakim olduğunu belirtti.

Bin Yakut, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Sokotra'da kötüleşen yaşam koşulları ve kaos ortamından BAE destekli GGK'yi sorumlu tuttu.

Yemenli kabile lideri, "GGK'nin silah zoruyla ele geçirmesinin ardından Sokotra, yaşam koşullarının kötüleştiği, tam bir kaos ortamının hakim olduğu, fiyatların yükseldiği ve maaşların ödenmediği günlere tanık oluyor." ifadelerini kullandı.

"Sokotra, ne zamana kadar milislerin elinde kalacak?"

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile "sessiz" kalmakla suçladığı hükümete seslenen Bin Yakut, "Sokotra, ne zamana kadar meşru hükümete bağlı olmayan milislerin elinde kalacak?" sorusunu yöneltti.

Yemen hükümetinin geçici başkent Aden'de çalışmalarına başladığını hatırlatan Bin Yakut, artık meşru yönetimin Sokotra'ya dönmesinin önünde engel kalmadığını kaydetti.

Sokotra'nın Yemen'e ait olduğu vurgusu

Bedeli ne olursa olsun Sokotra'nın egemenliğini baltalamaya çalışanların karşısında duracaklarını, paralı askerler ve hainler aracılığıyla ülke topraklarında planlarını uygulamaya çalışan tüm yabancı güçlere karşı mücadele edeceklerini ifade eden Bin Yakut, Sokotra'nın Yemen'e ait olduğunun altını çizdi.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran 2020'de hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ile yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan ve Hint Okyanusu'nda stratejik açıdan oldukça önemi bir konumda bulunan Sokotra'da, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında güç mücadelesi yaşanıyor.

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