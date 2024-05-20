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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Slovenya'dan UCM'nin İsrailli yetkililer için "yakalama kararı"na destek

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki "yakalama kararı"nı destekledi.

Ahmet Nurduhan  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Slovenya'dan UCM'nin İsrailli yetkililer için "yakalama kararı"na destek

Lübliyana

Slovenya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından UCM'nin paylaşımı alıntılanarak yapılan açıklamada, "En az 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail ve Filistin topraklarında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar, faillerine bakılmaksızın bağımsız ve tarafsız bir şekilde yargılanmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, zulmü önlemenin ve barışı garanti altına almanın önemi de vurgulandı.

Slovenya'nın UCM'nin sadık bir destekçisi olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Slovenya, Filistin'deki durumun araştırılmasındaki bu ilerlemeyi memnuniyetle karşılamaktadır." denildi.​​​​​​​

Netanyahu için yakalama kararı

UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

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