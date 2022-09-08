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Dünya

Sisak'ta açılan İslam Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adıyla anılacak

Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic, Sisak'ta açılışı yapılan İslam Kültür Merkezi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adıyla anılacağını söyledi.

Lejla Biogradlija   | 08.09.2022
Sisak'ta açılan İslam Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adıyla anılacak Fotoğraf: Samır Jordamovıc - AA

Sisak

Hasanovic, Hırvatistan'ın Sisak kentindeki İslam Kültür Merkezi'nin açılışına katılan Erdoğan'a "Hırvatistan İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü"nü takdim ederek, Erdoğan'a övgü dolu sözlerle hitap etti.

Erdoğan'ın ümmettin önemli kişilerinden olduğunu belirten Hasanovic, "Çalacak bir kapımız olduğu için gururluyuz. Hırvatistan İslam Birliği, kardeş ve dost Erdoğan'a özel bir ödül takdim ediyor." dedi.

Hasanovic, bu tarz ödüllerin Hırvatistan İslam Birliğinin 106 yıllık geçmişinde sadece 2 kişiye verildiğini anımsatarak, "Bu da 3'üncüsü oldu. 1987'de Zagreb İslam Kültür Merkezi ve 2013'te Rijeka İslam Kültür Merkezi inşasında takdim edildi ödüller." diye konuştu.

Erdoğan ile yan yana bulunmaktan ötürü "dünyanın en mutlu insanı" olduğunu dile getiren Hasanovic, "Bu andan itibaren bu merkez Recep Tayyip Erdoğan adıyla anılacak." dedi.

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