Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de şiddetli fırtına nedeniyle okullar tatil edildi
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
Zagreb
Dün gece saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu.
Yetkililer, sabah saatlerinde vatandaşların telefonlarına uyarı mesajları göndererek fırtına nedeniyle trafikte yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Şehir genelinde 100'ün üzerinde ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarı yapılırken, okulların 1 günlüğüne tatil edildiği duyuruldu.
Vatandaşlara, fırtınanın etkisi geçene kadar ağaçların yakınında ve çatıların altında bulunmamaları yönünde uyarı yapıldı.
Yetkililer ayrıca bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını ve birçok yerde hasar meydana geldiğini açıkladı.