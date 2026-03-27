Dolar
44.46
Euro
51.20
Altın
4,438.83
ETH/USDT
1,987.60
BTC/USDT
66,528.00
BIST 100
12,629.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hayfa’dan son duruma ilişkin yayındayız İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de şiddetli fırtına nedeniyle okullar tatil edildi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

İsmail Özdemir, Stipe Majic  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Zagreb

Dün gece saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu.

Yetkililer, sabah saatlerinde vatandaşların telefonlarına uyarı mesajları göndererek fırtına nedeniyle trafikte yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Şehir genelinde 100'ün üzerinde ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarı yapılırken, okulların 1 günlüğüne tatil edildiği duyuruldu.

Vatandaşlara, fırtınanın etkisi geçene kadar ağaçların yakınında ve çatıların altında bulunmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Yetkililer ayrıca bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını ve birçok yerde hasar meydana geldiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet