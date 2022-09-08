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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştiriyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezinin açılış törenine katıldı

08.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezinin açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezinin açılış törenine katılıyor.

 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezinin açılış törenine katıldı

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