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Dünya, Koronavirüs

Sırbistan, komşu ülke vatandaşlarını da Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarında Avrupa'nın en başarılı ülkeleri arasında bulunan Sırbistan, komşu ülke vatandaşlarına da aşı imkanı sundu.

Sanela Crnovrsanin   | 27.03.2021
Sırbistan, komşu ülke vatandaşlarını da Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı Fotoğraf: Milos Miskov / AA

Belgrad


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sırbistan'ın, 29 Mart Pazartesi gününe kadar online randevu alarak aşı merkezlerine gelen diğer ülke vatandaşlarının da aşılanabileceğini açıklaması üzerine, ülkenin, Bosna Hersek ile Kuzey Makedonya sınırlarında yoğunluk oluştu.

Kendi ülkelerinde aşılama çalışmalarına geç kalındığından yakınan komşu ülke vatandaşları, hafta sonu başkent Belgrad'a gelerek Sırbistan'ın sunduğu imkandan yararlanmaya karar verdi.

Kovid-19 aşısı olmak için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan gelen bir kadın, Sırbistan hükümetinin aşı olmak isteyenler için oluşturduğu e-randevu sayfası üzerinden randevu alarak kendisine söylenen saatte Belgrad'daki fuar alanına geldiğini aktardı.

Sırbistan, komşu ülke vatandaşlarını da Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarında Avrupa'nın en başarılı ülkeleri arasında bulunan Sırbistan, komşu ülke vatandaşlarına da aşı imkanı sundu. Sırbistan'ın, 29 Mart Pazartesi gününe kadar online randevu alarak aşı merkezlerine gelen diğer ülke vatandaşlarının da aşılanabileceğini açıklaması üzerine, ülkenin, Bosna Hersek ile Kuzey Makedonya sınırlarında yoğunluk oluştu. Kendi ülkelerinde aşılama çalışmalarına geç kalındığından yakınan komşu ülke vatandaşları, hafta sonu başkent Belgrad'a gelerek Sırbistan'ın sunduğu imkandan yararlanmaya karar verdi. ( Milos Miskov - Anadolu Ajansı )

Banja Luka şehrinden randevusuz gelen bir kişi de aşı sırasının kendisine ne zaman geleceğini bilmediği için Sırbistan'a gelmeye karar verdiğini söyledi.

Kuzey Makedonyalı bir gazeteci ise Sırbistan'ın yabancıların da aşılanabileceğine ilişkin açıklamasının doğru olup olmadığını kontrol etmek için e-randevu sayfasından bir ay önce randevu aldığını ve aldığı olumlu cevap üzerine Belgrad'a geldiğini ifade etti.

Öte yandan e-randevu sistemi sorumlusu Mihailo Jovanovic, fuar alanında oluşan kuyruklara ilişkin yaptığı açıklamada, komşu ülke vatandaşlarına randevu almadan Sırbistan'a gelmeme çağrısında bulundu.

Jovanovic, Sırbistan'da ikamet izni bulunmayan yabancı vatandaşların da e-randevu yoluyla aşılanabileceğini anımsattı.

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