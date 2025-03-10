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Dünya

SIPRI: Türk şirketlerinin küresel savunma ihracatındaki payı 5 yılda yüzde 103 arttı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) küresel silah transferlerine ilişkin raporuna göre, Türk şirketlerinin küresel silah ihracatındaki payı 2020-2024 döneminde yüzde 1,7’ye yükseldi.

Bahattin Gönültaş  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
SIPRI: Türk şirketlerinin küresel savunma ihracatındaki payı 5 yılda yüzde 103 arttı

Berlin

Türk şirketlerinin küresel savunma ihracatındaki payı 5 yılda yüzde 103 artış gösterdi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) küresel silah transferlerine ilişkin raporuna göre, 2020-2024 döneminde büyük silahların uluslararası transfer hacmi 2015-2019 dönemine kıyasla yüzde 0,6 geriledi.

ABD, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya 2020-2024 döneminde en büyük beş silah ihracatçısı olarak kayıtlara geçti.

Rusya-Ukrayna savaşı küresel silah pazarını önemli ölçüde değiştirirken, ABD şirketlerinin 2015-2019'da yüzde 35 olan küresel silah ihracatındaki payı, 2020-2024 döneminde yüzde 21 artarak yüzde 43'e yükseldi.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan güvenlik tehditlerinin ardından Avrupa'da birçok ülke savunma yatırımlarını artırma kararı alırken, Fransız şirketlerinin payının yüzde 11 artarak yüzde 8,6’dan yüzde 9,6’ya yükselmesi dikkati çekti.

Ukrayna ile savaşta olan Rusya’da şirketlerin küresel silah ihracatındaki payları ise yüzde 21’den yüzde 7,8’e ve Çin şirketlerinin payı ise yüzde 6,2’den yüzde 5,9’a geriledi.

Alman şirketlerinin payı da yüzde 5,7’den yüzde 5,6’ya indi.

SIPRI’nin raporuna göre, Türk şirketlerinin 2015-2019 döneminde yüzde 0,8 olan küresel silah ihracatındaki payı ise 2020-2024 döneminde yüzde 103 artarak yüzde 1,7’ye yükseldi. Türkiye dünya genelinde silah ihracatında 11. sırada yer aldı.

2020-2024 döneminde Türkiye silah ihracatının yüzde 18’ini Birleşik Arap Emirlikleri’ne, yüzde 10’unu Pakistan’a ve yüzde 9,9’unu Katar’a yaptı.

Türkiye’nin silah ithalatı yüzde 33 geriledi

Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli ve milli çözümlerinin artmasıyla birlikte daha önce yurt dışından temin edilen araç, mühimmat ve ekipmanların büyük bölümü yurt içinden temin edilmeye başlandı.

Rapora göre, Türkiye, 2020-2024 döneminde silah ithalatını 2015-2019 dönemine göre yüzde 33 düşürmeyi başardı.

Türkiye'nin, 2015-2019 döneminde yüzde 1,7 olan silah ithalat payı, 2020-2024 döneminde 1,1'e düştü. Ülke dünya genelinde silah ithalatında 22. sırada yer aldı.

Türkiye’ye en fazla silah ihracat eden ülkeler ise yüzde 34 ile İspanya, yüzde 24 ile İtalya ve yüzde 19 ile Almanya oldu.

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