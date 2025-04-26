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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail'in Gazze'de saldırılara yeniden başlamasıyla yanık vakaları arttı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'de saldırılara yeniden başlamasından bu yana yanık vakalarında artış yaşandığını belirtti.

Gülşen Topçu, Nour Mahd Ali Abuaisha  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail'in Gazze'de saldırılara yeniden başlamasıyla yanık vakaları arttı

Gazze

MSF, "Acıdan Kurtuluş Yok, İyileşme Ümidi Yok: Gazze'deki Yanık Hastaları Sonsuz Acılar Çekiyor" başlığıyla bir açıklama yayımladı.

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Abluka nedeniyle 50 gündür Gazze'ye tıbbi malzeme girişi olmadığının belirtildiği açıklamada, MSF ekiplerinin temel ağrı kesicilerde bile ciddi sıkıntı yaşadığı ve hastaların acılarını dindirecek ilaçlardan mahrum kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik soykırımı yeniden başlatmasından bu yana, çoğu çocuk olan yanık vakalarının sayısında artış gözlemlendiği, Gazze'nin kuzeyindeki MSF kliniğine her gün 100’ün üzerinde yanık vakasının başvurduğu kaydedildi.

Kalabalık barınaklarda ilkel yöntemlerle yemek pişirilirken ya da bombaların patlaması sonucu Filistinlilerin vücutlarının yüzde 40'lık kısmının yandığı vurgulanan açıklamada, sağlık sisteminin çökertilmesi nedeniyle ciddi yanıkları olan hastaların iyileşmelerinin mümkün olmadığı ve uzun süreli bir acı ve ıstırabın onları beklediği vurgulandı.

Ciddi yanıkların, "birden fazla ameliyat, günlük pansuman, fizik tedavi, ağrı kesici, psikolojik destek ve enfeksiyonları önlemek için steril ortam" gibi karmaşık ve uzun vadeli bakım gerektirdiğine değinilen açıklamada, MSF ekiplerinin Mayıs 2024'ten bu yana 1000'in üzerinde yanık hastasını ameliyat ettiği, bunların yüzde 70'inin çocuk olduğu ve bu çocukların çoğunluğunun ise 5 yaş altı olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, MSF'nin Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'ndeki tıbbi faaliyetler sorumlusu Ahmed Ebu Verde'nin ifadelerine yer verildi.

Ebu Verde, "Çocuklar, yanmış kumaşları üzerlerinden çıkarmaya çalıştığımızda çığlık atıyor ve durmamız için bize yalvarıyor. Ama ölü dokuyu temizlemezsek enfeksiyona veya sepsis ölüme yol açabilir. Tıbbi malzeme eksikliği ve yanık vakalarının sayısındaki artış nedeniyle artık yeterli bakımı sağlayamıyoruz. Yaptığımız tek şey kaçınılmaz enfeksiyonu geciktirmek." değerlendirmesinde bulundu.

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