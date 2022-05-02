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Dünya

Sincar'da terör örgütü PKK ile çatışmada 1 Irak askerinin öldüğü iddiası

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasındaki çatışmada 1 Irak askerinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

02.05.2022
Sincar'da terör örgütü PKK ile çatışmada 1 Irak askerinin öldüğü iddiası Fotoğraf: Hamit Hüseyin/AA

Erbil

Erbil merkezli Rudaw kanalının haberine göre Sincar'da YBŞ unsurlarıyla Irak ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor. Haberde, çatışmalar sırasında bir Irak askerinin yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Öte yandan Duhok Kriz Masası ve Göç ile Göçmenler Sorumlusu Karvan Zeki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak ordusu ile PKK arasındaki çatışmalar nedeniyle 50 aile evlerini terk ederek, Duhok'a sığındı. Bunları Zaho'daki Çemişko Kampı'na yerleştireceğiz." dedi.

"Irak ordusu, bu kez PKK'yı Sincar sınırında barındırmama konusunda kararlı"

Irak'taki Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri ve Ezidhan Güçleri Sorumlusu Haydar Şeşo da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sincar sınırında Irak ordusu ile PKK arasındaki çatışmalar dün akşamdan bu yana devam ediyor." demişti.

"PKK, Irak ordusu ile çatışmalarda çekilmek zorunda kaldı. Sinun nahiyesinde çatışmalar devam ediyor." diyen Şeşo, şunları söylemişti:

"Sinun ve Hanesor arasındaki kontrol noktalarının birçoğu Irak ordusunun eline geçti. Irak askerlerinden ve PKK militanlarından ölü ve yaralılar var ancak sayılarını henüz bilmiyoruz. Bizim de PKK'dan isteğimiz bölgede güvenliğin sağlanabilmesi için Sincar'ı boşaltmasıdır."

Sincar Anlaşması

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Sincar Anlaşması henüz uygulamaya konulmadı ve PKK ilçede varlık göstermeye devam ediyor.

Ezidiler ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yetkililer, PKK'nın Sincar'ın yeniden inşasının ve bölge halkının evlerine dönmesinin önünde engel teşkil ettiğini vurgulayarak, her fırsatta terör örgütünün Sincar'dan derhal çekilmesi çağrısında bulunuyor.

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