Dolar
30.54
Euro
32.97
Altın
2,039.72
ETH/USDT
2,290.00
BTC/USDT
42,802.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adıyaman’da “Aile ve Gençlik Fonu”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Şili'de devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi.

Dilara Karataş  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Şili'de devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e çıktı

Ankara

CNN'in haberine göre, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, koşullar göz önüne alındığında yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının artacağını söyledi.

Yangınlardan etkilenen bölgelere askeri birliklerin konuşlandırılacağını ifade eden Boric, ihtiyaç olan tüm kaynakların hazır bulundurulacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Carolina Toha da itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, 29 orman yangıyla ise mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetti.

Şilili yetkililer, orman yangınlarının Valparaiso ile Marga Marga bölgelerinde devam ettiği bilgisini paylaşarak, ölü sayısının 51'e çıktığını bildirdi.

Yetkililer, Valparaiso'daki orman yangınlarında yaklaşık 1100 evin hasar gördüğünü aktardı.

Şili basınında çıkan haberde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktığı belirtilmişti.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurmuştu.

Devlet Başkanı Boric, X sosyal medya hesabından, orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Toha da bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay ve İskenderun'daki hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etti
MİT'ten terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasına darbe
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Şili'de devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e çıktı

Şili'de devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e çıktı

Şili'de çıkan orman yangınlarında 19 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya, devam eden orman yangınları nedeniyle "uluslararası yardım" talep edecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet