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Dünya

Şili'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı

Şili'de yetkililer, ülkenin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısının 132'ye yükseldiğini bildirdi.

Sinan Doğan  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Şili'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı

Bogota

Şili Yasal Sağlık Servisi'nden (SML) yapılan açıklamada, Valparaiso ve Vina del Mar kentlerinde devam eden yangınlarda ölü sayısının arttığı kaydedildi.

Yangınlarda ölenlerin sayısı 132'ye çıkarken, yangının "tamamen" kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

SML, toplam 89 cesette kimlik tespitinin tamamlandığını ve 64 cesedin ailelerine teslim edildiğini duyurdu.

Öte yandan Valparaiso Valisi Rodrigo Mundaca, düzenlediği basın toplantısında, orman yangınları sonucunda 43 bin hektar alanın kül olduğunu ve yaklaşık 15 bin evin yandığını belirterek, "Yangınların kasıtlı çıkarıldığından oldukça eminiz." dedi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, 3 Şubat'taki açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini belirtmiş, "Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik." diye konuşmuştu.

Şili'de orman yangınları eş zamanlı olarak birçok bölgede etkili olmuş ve kısa sürede yerleşim yerlerine sıçramıştı.

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