Sierra Leone'deki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 115'e yükseldi
Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 5 Kasım'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e çıktı.
Abuja
Ulusal basında yer alan haberlere göre, 5 Kasım'da Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde meydana gelen kazada yaralananlardan 14'ü daha yaşamını yitirdi.
Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükseldi.
Kazada yaralanan 100'den fazla kişinin de tedavisi sürüyor.
Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada en son 101 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.
Kazada hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.