Dolar
39.18
Euro
45.01
Altın
3,334.02
ETH/USDT
2,817.80
BTC/USDT
110,096.00
BIST 100
9,706.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde patlama meydana geldi

Gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Suat Öztürk  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde patlama meydana geldi Fotoğraf:Suat Öztürk/AA

Elazığ

Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde meydana gelen patlamada, 3 kişi gazdan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 kişi gazdan etkilendi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Tesisin sahibi Ali Rıza Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür can kaybımız yok. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir. Patlama dolum esnasında olmuş. Arkadaş tüpü kapatayım derken patlama oluyor." dedi.

Polat, ihbar üzerine ilgili tüm ekiplerin geldiğini belirterek, kendilerine teşekkür etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Minguzzi ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında 2 sanığın yargılanmasına başlandı
Sinop'un uluslararası seyahat acenteleri aracılığıyla dünyaya tanıtılması hedefleniyor
Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde patlama meydana geldi
Hacılar yurda dönüyor

Benzer haberler

Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde patlama meydana geldi

Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde patlama meydana geldi

Bayramda ziyaretçi yoğunluğu Hazar Gölü sahillerini canlandırdı

Okinava Adası'ndaki Amerikan üssünde patlama meydana geldi

Uzmanlar "Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki enerji birikmesine" dikkati çekti

Uzmanlar "Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki enerji birikmesine" dikkati çekti
Elazığ'da yükümlüler cami ve mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlıyor

Elazığ'da yükümlüler cami ve mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlıyor
Bodrum'da yakıt ikmali için marinaya yanaşan motoryatta patlama meydana geldi

Bodrum'da yakıt ikmali için marinaya yanaşan motoryatta patlama meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet