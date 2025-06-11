Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde patlama meydana geldi
Gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ
Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde meydana gelen patlamada, 3 kişi gazdan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 kişi gazdan etkilendi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Patlamanın nedeni araştırılıyor.
Tesisin sahibi Ali Rıza Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür can kaybımız yok. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir. Patlama dolum esnasında olmuş. Arkadaş tüpü kapatayım derken patlama oluyor." dedi.
Polat, ihbar üzerine ilgili tüm ekiplerin geldiğini belirterek, kendilerine teşekkür etti.
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