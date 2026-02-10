Senegal'in başkenti Dakar'daki üniversite protestolarında 1 öğrenci öldü
Senegal'in en büyük üniversitesi, başkent Dakar'daki Cheikh Anta Diop Üniversitesinde (UCAD) öğrenci bursları nedeniyle çıkan olaylarda 1 öğrenci yaşamını yitirdi.
Dakar
UCAD'ın öğrenci birliğinden yapılan açıklamada, burslarını alamayan ve yemekhanenin kapatılmasını protesto eden öğrencilerin başlattığı eylemlerde, diş hekimliği fakültesi 2. sınıf öğrencisi Abdoulaye Ba'nın, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu kampüs içinde hayatını kaybettiği duyuruldu.
Ba'nın ölümü, sosyal medyada hükümete karşı sert eleştirilere neden olurken, hükümet ise olayın aydınlatılacağı sözü verdi.
Hükümet Sözcüsü Marie Rose Khady Fatou Faye tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Ba'nın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilendi.
Hükümet Sözcüsü Marie Rose Khady Fatou Faye tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Ba'nın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Olayın sorumlularının hukuk önünde hesap vereceği belirtilen açıklamada, öğrencilerin güvenliği için kampüste bir dizi önlem alınacağı da kaydedildi.