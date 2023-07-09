Dolar
26.06
Euro
28.59
Altın
1,925.88
ETH/USDT
1,867.90
BTC/USDT
30,196.00
BIST 100
6,187.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Senegal'den 15 gün önce yola çıkan en az 300 düzensiz göçmeni taşıyan 3 tekne kayıp

Senegal kıyılarından 15 gün önce Kanarya Adaları'na doğru yola çıkan ve 300'den fazla düzensiz göçmenin olduğu 3 teknenin Atlantik Okyanusu'nda kaybolduğu bildirildi.

Şenhan Bolelli  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Senegal'den 15 gün önce yola çıkan en az 300 düzensiz göçmeni taşıyan 3 tekne kayıp Fotoğraf: Valeria Ferraro/AA

Madrid

Göçmenlere yardımla ilgili çalışmalar yapan "Caminando Fronteras" (Yürüyen sınırlar) adlı İspanyol sivil toplum kuruluşunun sözcüsü Helena Maleno, Reuters'a yaptığı açıklamada, 15 gün önce Senegal'den İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru çıkan ve 300'den fazla düzensiz göçmeni taşıyan 3 teknenin Atlantik Okyanusu'nda kaybolduğunu söyledi.

Maleno, Senegal'in güneyindeki Kafountine bölgesi kıyılarından 15 gün önce hareket ettiği iddia edilen teknelerden birinde yaklaşık 200, diğer ikisinde 65 ve 60 kadar düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini paylaştı.

İspanyol STK'nin sözcüsü, ailelerin, kayıp düzensiz göçmenlerin hayatından endişe duyduğunu kaydetti.

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göç son yıllarda en çok kullanılan güzergahlardan biri olurken, özellikle yaz aylarında buradaki akışın daha da fazla olduğu gözleniyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, 2022'de Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışırken 22'si çocuk en az 559 düzensiz göçmen öldü.

Caminando Fronteras'a göre, geçen yıl bu güzergahta hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 1784 olarak kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimum rakamın üzerine çıktı
Bakan Uraloğlu, heyelan ve selden etkilenen Bolu'ya gidiyor
TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Bolu'da sağanak nedeniyle heyelan ve taşkın meydana geldi
AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı

Benzer haberler

Senegal'den 15 gün önce yola çıkan en az 300 düzensiz göçmeni taşıyan 3 tekne kayıp

Senegal'den 15 gün önce yola çıkan en az 300 düzensiz göçmeni taşıyan 3 tekne kayıp

İspanya'da San Fermin Festivali başladı

Turizm ülkeleri İspanya ve Portekiz'de iş gücü açığı rekor seviyelerde

Kanarya Adaları'na giden botun batması sonucu 51 düzensiz göçmen öldü

Kanarya Adaları'na giden botun batması sonucu 51 düzensiz göçmen öldü
AB dönem başkanı İspanya'dan AB-Türkiye ilişkilerini teşvik etme vaadi

AB dönem başkanı İspanya'dan AB-Türkiye ilişkilerini teşvik etme vaadi
Kendisini Brad Pitt olarak tanıtan kişi İspanya'da bir kadını 170 bin dolar dolandırdı

Kendisini Brad Pitt olarak tanıtan kişi İspanya'da bir kadını 170 bin dolar dolandırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet