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Kiev’de siren sesleri yükseliyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Savaş Moskova’nın kilise merkezli siyasetini nasıl etkiliyor?

Ukrayna’nın Rusya ile karmaşık siyasi tarihi daima dini alana yansıdı. 2014 yılında Kırım’ın ilhakı ve ülkenin doğusunda başlayan çatışmalarla birlikte dini bağımsızlık, Ukrayna için güvenlik meselesi haline geldi.

Büşra Begçecanlı   | 07.03.2022
Savaş Moskova’nın kilise merkezli siyasetini nasıl etkiliyor? Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Ankara

Ukraynalı siyasetçiler, Moskova'nın ülke siyasetine karışmak için kiliseyi araç olarak kullandığını öne sürdüler. Böylece Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’dan kopuş süreci başlamıştı.

Bu süreçten önce Ukrayna toprakları yüzyıllardır Moskova Patrikhanesi'ne bağlıydı. Ancak Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasından bu yana Kiev, Moskova'dan tamamen bağımsız bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin hayalini kuruyordu.

En nihayetinde İstanbul Fener Rum Patrikhanesi, 2018’de Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıran kararnameyi İstanbul’da imzaladı. Bu olay Hristiyanlık tarihindeki en büyük kopuşlardan biri olarak görüldü.

Bugün Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan Ortodoks Hıristiyan nüfusu, ikiye bölünmüş durumda; Ukrayna Ortodoks Kilisesi taraftarları ve Ukrayna Moskova Patrikhane Kilisesi taraftarları.

Peki Putin’in Ukrayna’da başlattığı savaş, Kiev’deki Rus ve Ukrayna Ortodoks kiliseleri için ne anlama geliyor?

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