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Dünya

Sarkozy 'yardımcılarının yolsuzluk davasında' mahkemede ifade vermeyi reddetti

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, cumhurbaşkanlığı döneminde kamuoyu araştırmalarını finanse etmek için kamu fonlarında yolsuzlukla suçlanan eski yardımcılarının davasında ifade vermeyi reddetti.

Alaattin Doğru   | 03.11.2021
Sarkozy 'yardımcılarının yolsuzluk davasında' mahkemede ifade vermeyi reddetti

Ankara

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, cumhurbaşkanlığı döneminde kamuoyu araştırmalarını finanse etmek için kamu fonlarında yolsuzlukla suçlanan eski yardımcılarının davasında ifade vermeyi reddetti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy görevde olduğu 2007-2012 yıllarında beş eski ortağının, kamuoyu araştırma şirketleriyle 7,5 milyon avro değerindeki sözleşmeler için kamu fonlarını kayırmak, komplo kurmak ve kötüye kullanmakla suçlandığı dava nedeniyle Paris Ceza Mahkemesinde dün tanık olarak hakim karşısına çıktı.

Görevde olduğu dönemdeki dokunulmazlık hakkına sığınan Sarkozy, eski cumhurbaşkanı olarak mahkemeye değil Fransız halkına cevap verebileceğini belirterek kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Sarkozy, suskunluğuna kuvvetler ayrılığını gerekçe göstererek mahkeme salonunu terk etti.

Ülkede 1958'den beri devam eden yönetim olan Beşinci Cumhuriyet'ten bu yana tanık olarak mahkemeye zorla çıkarılan ilk cumhurbaşkanı unvanını alan Sarkozy, bu yıl çok sayıda suçlamayla hakim karşısına çıkmıştı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanına, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle elektronik kelepçeli 1 yıl ev hapsi cezası verilmişti.

Sarkozy ayrıca yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


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