Dünya

Çin'de mahkeme, kayıp "MH370" uçağındaki 8 yolcunun ailelerine tazminat ödenmesine hükmetti

Çin'de 2014'te Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan Malezya Havayollarına ait 370 sefer sayılı uçakla ilgili davada kayıp yolculardan bazılarının ailelerine tazminat ödenmesine karar verildi.

Emre Aytekin  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Pekin

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberinde, başkent Pekin'de görülen davada mahkemenin uçaktaki 8 yolcu için verdiği kararda, Malezya Havayollarının, her birinin ailesine 2,9 milyon yuan (410 bin dolar) ödemesine hükmettiği belirtildi.

Haberde, uçaktaki Çin vatandaşlarından 47'sinin dava başvurusunun uzlaşma veya geri çekmeyle sonuçlandığı, geri kalan 23 vaka için ise yargılamanın sürdüğü aktarıldı.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya Havayollarına ait 370 sefer sayılı uçak, 227 yolcusu ve 12 mürettebatı ile 8 Mart 2014'te kaybolmuştu. Uçağı bulmak üzere yürütülen arama çalışmaları, 3 yılın ardından sonuç alınamadan Ocak 2017'de noktalanmıştı.

Malezya Ulaştırma Bakanlığı, bu ayın başında 11 yıldır kayıp olan uçağı arama çalışmalarının 30 Aralık'ta tekrar başlatılacağını açıklamıştı. Arama çalışmalarının 30 Aralık'ta başlayacağı ve 55 gün süreceği bildirilmişti.

