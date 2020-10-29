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Dünya

Saraybosna'nın sembollerinden Vijecnica'ya Türk bayrağı yansıtıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi, Türk bayrağının renklerine büründü.

Sanela Crnovrsanin   | 29.10.2020
Saraybosna'nın sembollerinden Vijecnica'ya Türk bayrağı yansıtıldı Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic / AA

Saraybosna

Şehrin en önemli sembollerinden tarihi yapıya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

Saraybosna'nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu idaresi altında olduğu 1896 yılında Endülüs mimarisiyle inşa edilen Vijecnica, ilk başta şehrin idari merkezi olarak hizmet verdi.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Milli Kütüphane'nin kullanımına verilen Vijecnica, 1990'lı yıllardaki Bosna Savaşı'na kadar kütüphane olarak faaliyet gösterdi.

Kütüphane, 1992'de Saraybosna'yı kuşatan Sırpların top atışları sonucu çıkan yangında büyük tahribata uğradı, içindeki birçok eser yok oldu.

Savaşın ardından restorasyonuna başlanan kütüphane binası, 18 yıl süren çalışmaların ardından 9 Mayıs 2014'te adeta küllerinden doğarak yeniden kapılarını açtı.

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