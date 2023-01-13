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Dünya

Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 486 yaşında

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinin kuruluşunun 486'ncı yılı vesilesiyle program düzenlendi.

Vesna Besic, Lejla Biogradlija   | 13.01.2023
Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 486 yaşında Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic / AA

Saraybosna

Saraybosna'daki Osmanlı mirası kütüphanenin kuruluşunun yıl dönümü kapsamındaki programda Muhamed Enveri Kadic'in "Bosna Tarihi" isimli kitabı tanıtıldı.

Programa katılan Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, kütüphanelerin bir devletin hafızasını temsil ettiğini dile getirerek "Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, bağrında paha biçilmez bir bilgelik taşır." dedi.

Kütüphane Müdürü Osman Lavic de tanıtımı yapılan kitapta 11 binden fazla el yazması eserden bahsedildiğini işaret ederek "Kitapta yüzlerce padişah emri, mahkeme kararı, vasiyetname gibi el yazmaları var." diye konuştu.

Bu arada, program kapsamında kütüphanenin çalışmalarına katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür belgesi verildi. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Atabaş'a da teşekkür belgesi takdim edildi.

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, 8 Ocak 1537'de dönemin Saraybosna kadısının, Gazi Hüsrev Bey Vakıfnamesi'ni onaylamasıyla kurulmuştu.

Ülkenin aynı zamanda en eski kütüphanesi olarak kayıtlara geçen Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Arapça, Türkçe ve Farsça dillerinde yaklaşık 10 bin el yazmasına sahip.

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