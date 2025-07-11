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Srebrenitsa Soykırımı'nın 7 kurbanı bugün toprağa verilecek

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen soykırım kurbanlarından 7'si daha bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

İsmail Özdemir  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Srebrenitsa Soykırımı'nın 7 kurbanı bugün toprağa verilecek

Saraybosna

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 7 kurban için cenaze namazı kılınacak.

Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde soykırımın 30. yılı dolayısıyla anma programı düzenlenecek.

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Anma törenine katılacak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Srebrenitsa Anıt Merkezinin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında hayata geçirilen Srebrenitsa Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesi açılışını da yapacak.

Anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 772'ye yükselecek

Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılında, kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 7 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'daki anma törenlerinde defnedilecek 7 kurbandan en gençleri, öldürüldüklerinde 19 yaşında olan Senajid Avdic ve Hariz Mujic. Bu yıl defnedilecek tek kadın ve en yaşlı kurban olan Fata Bektic ise öldürüldüğünde 67 yaşındaydı.

Bu yıl toprağa verilecek 7 kişinin isimleri şöyle sıralandı:

"Senajid Avdic, Hariz Mujic, Fata Bektic, Hasib Omerovic, Sejdalija Alic, Rifet Gabeljic, Amir Mujcic."

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 772'ye yükselecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa soykırımının 30. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 1995'te Avrupa'da dünyanın gözü önünde yaşanan, insanlık tarihinin şahit olduğu en elim olaylardan Srebrenitsa soykırımının 30. yılı olduğunu anımsattı.

Soykırımda katledilen 8 bin 372 Bosnalıyı rahmetle andığını, geride kalan ailelerinin ve Bosna Hersek halkının acılarını tüm kalbiyle paylaştığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bugün, tüm vicdan sahipleri Srebrenitsa'da 8 bini aşkın insanın katledilmesine modern dünyanın kör, sağır ve dilsiz kalışını utançla hatırlarken, yaşanan acıyı ve yitirilen canları derin bir hüzünle yad ediyoruz. Bilge Aliya'nın deyişiyle 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız."

Emine Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Acısı dün gibi taze olan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde, hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, Srebrenitsa'yı anmak sadece yas tutmak değil, aynı zamanda insanlığın onurunu korumak için mücadele etmektir. Acısı dün gibi taze olan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde, hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum."

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

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